Узнайте, в каких секторах сегодня не будет электричества

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 26 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Сармизежетуса 37/1, 37/2, 37/3 – с 09:00 до 13:00;

ул. Сармизежетуса 43/5, 47A, 47/3 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Пьяца Унирий 3, 3А – с 09:30 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. Мештерул Маноле 3, 7, 9, 12, 18, Транснистрия 6, 16/1, 20 – с 09:15 до 20:00.

Рышкановка:

ул. Н. Донич 14, Г. Выртосу 14, 15, Ипотешть 22, Мирчешть 999, 9999, Т. Панфиле 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Валя Албэ 10, 56, Ф. Лупашку 2, 5, 16A, Замолксе 22 – с 08:55 до 19:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.