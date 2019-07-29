Узнайте, в каких секторах Кишинева сегодня не будет электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника:

Дачия, 49/1 – частично с 09:30 до 17:00.

Буюканы:

Пьяца Унирий Принчипателор, 1 подъезд, 2 – с 09:00 до 18:00; Каля Ешилор, 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэрашь, 78, Друмул Кручий, 123, 123A, Цэрыний, 107, 107/2, 128A, 99, 95 – с 09:00 до 17:00.

Центр:

Колумна, 135-143, 151-161, 140-154, Митрополит Дософтей, 128-134, Митрополит Петру Мовилэ, 39-41, 9001, Сфатул Цэрий, 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00; А. Щусева, 4-34, 5-35, Армянская, 24, 28/1, Букурешть, 13-39, 49, 14-52, Болгарская, 27-31, 32-48, Тигина, 12/1, 17-23, 23/1, 23/3, 25, 25/1, 29-31, 9999, Василе Александри, 56 – с 09:00 до 17:00 на 4 часа; Хынчештское шоссе, 44, Митрополит Гурие Гросу, 16, Валя Дическу, 53-91, 64-141 – с 09:15 до 18:01.

Чеканы:

Чокана, 5, 12/1, М. Дрэган, 26, 28, 28/2, 30/1, 30/2, 30/3, 30/5, 30/8, 30/9, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 40/2, 9001 – с 09:00 до 17:30; Будэй, 2, 13-43, Чокана, 12, 12/1, М. Дрэган, 19, 28/4, 38/2, 38/3, 42, Мэлэешть, 2-16, Н. Григореску, 11-27, 20, Отоваска, 5/1, 14/1, 19A, V, 20, 21, 21/1, 21/B, L, M, 23, 23/2, 23/A, B, G – с 09:00 до 17:30.