Узнайте, по каким адресам в столице не будет света

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Поставщик сообщает, что в четверг, 16 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Фрумушика 1/2, 3, 4, 4A, 7, Мунчешть 29-83, 46-82, 999, Сф. Треиме 6 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. 27 Марта 8-14, 9-15, Барьера Скулень 5/1, 30, 36, 38, пер. Барьера Скулень 7, 23, 43, 9999, 10-48, Басарабилор 37, Калараш 22-100, 23-93 (блоки домов 63, 67, 68), пер. Калараш 1A, 3, 12, 12/1, 12/4, 12/5, 12A, G, 63, 67, Милано 3-43, 52-94, Торино 1-29, 2-12, Трушень 16/1, Тэрыний 53/3, 82 – с 09:10 до 17:00.

ул. Н. Костин 57 – с 09:00 до 13:00.

ул. Салкуца 14 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Пескарушилор 6A – с 09:25 до 16:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.