Узнайте, по каким адресам в среду не будет света

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Поставщик сообщает, что в среду, 15 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Каля Басарабией 28/2, Мунчешть 121/1 – с 09:15 до 17:55.

ул. Валя Трандафирилор 16, бл. 19, 20, 21, 22; 18, бл. 1, 3, 4; 22, 22, бл. 1A, 1B, 1V; 22/4; 24, 24A, 24, бл. 1G – с 08:45 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Крянгэ 43A, Букурией 1, 1/6, Д. Кантемир 1, Штефан чел Маре 196, И. Некулче 22 – с 09:00 до 17:20.

Сектор Центр:

ул. Колумна 90 – с 09:30 до 17:30.

ул. Колумна 92 – с 11:30 до 17:30.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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