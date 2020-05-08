Узнайте, по каким адресам в пятницу не будет света

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Поставщик сообщает, что в пятницу, 8 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Г. Александреску 6, 6/1 – с 09:00 до 17:00.

ул. Е. Кока 22, 33-41, Г. Енеску 2-42, 15-25, Примэверий1-29, 4-34, Ш. Няга 40-56, 43-57 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Избаш 9-47, 4, 14-20, 32-38, Тырговиште 5-7, 6-8, 40-46, Вадул-луй-Водэ 155 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Кукорилор 16/3, Язулуй 13, 13/1, 13/2, 13/3, 15, 15 блок A, C, 17 – с 09:15 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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