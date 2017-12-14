Узнайте, каким образом можно сменить семейного врача

Процедура осуществляется в три шага.

Каждый житель Республики Молдова имеет право сменить семейного врача в рамках медучреждения, в котором зарегистрирован, либо вовсе встать на учет в другую поликлинику. Для этого пациенту необходимо получить согласие выбранного семейного врача и заполнить заявку, сообщает realitatea.md.

– Изменение первичного учреждения – это право, и важно, чтобы все осознавали это. Люди должны знать и использовать это право. Регистрация осуществляется независимо от возраста, пола, болезней, социального статуса и других критерий. Все лица в Молдове могут получить доступ к первичной медицинской помощи, – заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Стелла Григораш.

Так, каждый гражданин может сменить семейного врача не менее чем через шесть месяцев с момента последнего запроса.

Процедура такова:

– Обратитесь к выбранному врачу и получите согласие на регистрацию;

– Заполните заявку о смене семейного врача, которую вы можете найти либо у медика, либо у представителей Национальной компании медицинского страхования (НКМС), либо вы можете загрузить ее с веб-сайта cnam.md;

– Следующим шагом является регистрация заявления. Если ваш врач работает в том же учреждении, то подаете заявление здесь же. Если семейный врач осуществляет деятельность в другой поликлинике, то заявку необходимо зарегистрировать в одном из офисов НКМС. В течение 10 дней сотрудник Национальной компании медицинского страхования свяжется с вами и подтвердит вашу регистрацию. Проверить информацию можно также на сайт cnam.md.

По словам Стеллы Григораш, ежемесячно обрабатываются около 5000 заявлений о смене семейного врача. Большинство из них относятся к мун. Кишинев.

Ранее Национальная компания медицинского страхования призвала учащихся и студентов зарегистрироваться у семейного врача.