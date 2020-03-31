Узнайте, где сегодня в Кишинёве не будет электричества

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что во вторник, 31 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

В связи с этим обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Антон Крихан 33, 33A – с 09:10 до 17:00;

ул. В. Короленко 6/6, Гренобле 111A – с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Их полный список можно найти здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.