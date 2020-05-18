Узнайте, где сегодня в Кишиневе запланированы отключения электричества

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О плановых работах сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника:

Пандурилор, 13A – с 09:35 до 17:30. Мунчешть, 788, 792, 794, 797A, 798 – с 13:00 до 17:00. Куза-Водэ, 15, 15/1 – с 09:00 до 13:00. Куза-Водэ, 21/1 – с 13:00 до 17:00.

Буюканы:

Ион Лука Караджале, 1, С. Лункевич, 15, 19 – с 09:10 до 17:00. Иоана Раду, 13-19, 14-20, Штефан Няга, 32-34, 33-41, Тамара Чобану, 1-23, 2-22 – с 09:00 до 18:00. Б. Лэутару, 18-36, 21-41, Иоана Раду, 22, П. Чайковски, 7, 10A, Примэверий, 31-35, 36-48, Штефан Няга, 21A, Вис. Белински, 12-22, 32, 9999 – с 14:00 до 18:00.

Чеканы:

А. Избаш, 1, 5, 28, 40, 45, Тырговиште, 1-25, 12-38, Вадул-луй-Водэ, 105-127, 134, 155, 166-170, 192-196, Колоница, 147A – с 09:10 до 17:30.

Рышкановка:

А. Дога, 24/1, 26, 32, Каля Мошилор, 20 – с 09:00 до 17:00.

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