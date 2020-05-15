Узнайте, где сегодня в Кишиневе не будет электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Буюканы:

Иоана Раду, 13-19, 14-20, Штефан Нягэ, 32-34, 33-41, Тамара Чобану, 1-23, 2-22 – с 09:00 до 18:00.

Б. Лэутару, 18-36, 21-41, Иоана Раду, 22, П. Чайковски, 7, 10A, Примэверий, 31-35, 36-48, Штефан Нягэ, 21A, Вис. Белинский, 12-22, 32, 9999 – с 14:00 до 18:00.

Центр:

С. Лазо, 9, А. Щусев, 106, Букурешть, 117, 119, Митрополит Петру Мовилэ, 1, 2, частично – с 09:30 до 11:00.

Чеканы:

А. Избаш, 1, 5, 28, 40, 45, Тырговиште, 1-25, 12-38, Вадул-луй-Водэ, 105-127, 134, 155, 166-170, 192-196, Колоница, 147A – с 09:10 до 17:30.

Мирча чел Батрын, 9, подъезды 3, 4 – с 08:30 до 13:00.

Рышкановка

Барьера Орхей, 1-7, 6-22, Каля Орхеюлуй, 39-69, 9999, Кэрэушилор, 1-7, 2-18, Дойна, 10-46, 19-53, Дубэсарь, 4, 8, 12, Подгоренилор, 12-14, 17-19, Поштей, 1-33, 2-54, Путней, 2-8, 5-9, 59 – с 11:00 до 17:00.

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