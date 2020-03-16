Узнайте, где сегодня, 16 марта, в Кишиневе не будет электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по адресам, указанным ниже.
- Ботаника: Валя Трандафирилор 16, 16 бл. 19, 20, 21, 22; 18, 18 бл. 1, 3, 4; 22, 22 бл. 1A, 1B, 1V, 22/24 офис 1B; 24, 24A, 24 бл. 1G – 08:45 – 16:45;
Николая Зелинского, 28/1, 30/2 – 09:00 – 18:00.
- Буюканы: Е. Кока, 59, И. Ливеску, 29, И. Некулче, 10, 12, 12/1, Милано, 1C, Штефан Няга, 67, 74 – 09:10 – 17:00;
Василе Лупу, 27, 28, 29 – 09:00 – 13:00;
Василе Лупу, 83 – 13:00 -17:00.
- Рышкановка: Чевкарь, 2/6, 3/1, Язулуй, 1 бл. A, B; 22, Соколень, 7/2, 9, 11, 11/1, 13, 16/2 – 09:20 – 16:00;
Пескэрушилор, 6A – 09:15 – 17:00;
А. Бельский, 14, Ф. Толбухин, 24/1, Н. Берзарин, 13, 15, 20, 26, Петрикань, 16, 99, 999 – 09:00 – 12:00.
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