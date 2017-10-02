Узнай, где завтра в Кишиневе не будет электричества

В связи с проведением плановых работ 3 октября некоторые жители столицы окажутся обесточенными.

Отключения ожидаются по следующим адресам.

БОТАНИКА

Александру Негру Водэ, 66/4, Данубиус, 36-50, 45-57, Сармизеджетуса, 75, 77, 77A, 87, Тирас, 1-47, 2-66 — с 09:30 -до 18:00

Е. Попушой, 1-9, 2-12, Вл. Иовицэ, 9/1, 11, 11/1, 11/2, 11/4, 15, Нуферилор, 2, П. Осмэтеску, 3, 6, 10 — с 09:15 до 17:00.

БУЮКАНЫ

Барьера Скулень, 38, переулок Барьера Скулень, 7, 20-48, 23, Басарабилор, 37, Кэлэрашь, 78, Милано, 5-19, 58-68, Торино, 1-29, 2-12 — с 09:15 до 19:00.

Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 8/2, 10/1, 10/2, 12/2, 12/3, 12/4, 12/1, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/1A, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 72, Ион Пеливан, 9 — с 11:00 до 17:00.

ЦЕНТР

Александр Пушкин, 35, 37 — с 09:00 до 19:00.

Друмул Виилор, 30-34, 67-97, Фрумоаса, 43-71, 56-88, Хынчештское шоссе, 53-58, Валя Дическу, 107-119, 144-160, В. Докучаев, 13-31, 26-42 — с 09:20 до 18:00.

ЧЕКАНЫ

Вадул-луй-Водэ, 17, 17 A,B,F,G,I,J,K,L,P,R,S,T,U,V,Y — с 09:20 до 19:00.

РЫШКАНОВКА

Каля Орхеюлуй, 105/2, 106/2, 107, Магда Исанос, 14/3, 15, 19, Г. Мадан, 32, 44/1, 44/2, 46/5 — с 09:00 до 18:00.

Колина Пушкин, 16/1, 18, 18/1, 20, 20/1, Моара Рошие, 3, 5/1, П. Рареш, 39, 39/1, 43, 43/1, З. Арборе, 15, переулок З. Арборе, 13 — с 13:00 до 18:00.