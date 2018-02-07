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Уже в 73 молдавских селах приняли декларации в поддержку государственности

Уже в 73 молдавских селах приняли декларации в поддержку государственности

К концу второго дня к списку населенных пунктов, давших жесткий отпор унионистам, присоединились еще 20 сел. 

Об этом на своей странице в соцсети сообщил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча. Таким образом, в течение менее чем двух суток местные избранники из 73 населенных пунктов нашей страны твердо заявили о том, что Республика Молдова есть и будет независимым и суверенным государством.

– В ближайшее время эти декларации подпишут сотни примэрий. Унионисты сами не поняли, что спровоцировали подавляющее большинство граждан на максимальную мобилизацию против себя. “Столетие унири” консолидирует все молдавское общество и поставит точку в истории атак на Республику Молдова, – написал он.

 

Со списком присоединившихся к декларациям сел можно ознакомиться здесь.

Напомним, что первым жесткий отпор унионистам, приняв соответствующую декларацию, дало родное село Игоря Додона Садова.

 

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