Уже в 73 молдавских селах приняли декларации в поддержку государственности

К концу второго дня к списку населенных пунктов, давших жесткий отпор унионистам, присоединились еще 20 сел.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча. Таким образом, в течение менее чем двух суток местные избранники из 73 населенных пунктов нашей страны твердо заявили о том, что Республика Молдова есть и будет независимым и суверенным государством.

– В ближайшее время эти декларации подпишут сотни примэрий. Унионисты сами не поняли, что спровоцировали подавляющее большинство граждан на максимальную мобилизацию против себя. “Столетие унири” консолидирует все молдавское общество и поставит точку в истории атак на Республику Молдова, – написал он.

Со списком присоединившихся к декларациям сел можно ознакомиться здесь.

Напомним, что первым жесткий отпор унионистам, приняв соответствующую декларацию, дало родное село Игоря Додона Садова.