Уже более 33 тысяч граждан подали декларации об имуществе и личных интересах

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Более 33 тысяч граждан уже подали декларации об имуществе и личных интересах за 2018 год. Это почти половина от общего числа субъектов декларации. Стоит отметить, что срок подачи декларации истекает 31 марта.

По данным Национального органа по неподкупности (НОН), более 30% деклараций, поданных в этом году, были заполнены на этой неделе. Субъекты декларирования могут подать декларацию в любое время, а не только в часы работы (8:00 – 17:00). Более того, в рабочее время система обработки данных НОН перегружена, и в связи с этим орган рекомендует субъектам заполнять декларацию в нерабочее время или в выходные дни. НОН также сообщает, что до 31 марта телефонные консультации специалистов можно будет получить и в выходные дни.

Несвоевременное представление декларации об имуществе и личных интересах и в порядке, установленном законом, являются основанием для прекращения действия срока полномочий или трудовых отношений. В то же время за несвоевременное представление декларации об имуществе и личных интересах налагается штраф в размере до 3000 леев, а за непредставление декларации предусмотрен штраф в размере до 4500 леев, пишет moldpres.md.

Субъектами декларирования имущества и личных интересов являются лица, занимающие государственные должности, государственные служащие, члены Высшего совета магистратуры и Высшего cовета прокуроров и др.