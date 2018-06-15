Уже более 2 000 жителей страны спаслись от жары в специально установленных вчера палатках

Уже более 2 000 жителей страны спаслись от жары в специально установленных вчера палатках

В первые часы после установки палаток около 1 300 жителей Кишинёва уже успели спастись от жары: отдохнуть в тени и выпить воды.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, вчера, в течение всего дня, только в столице уже было израсходовано более 250 литров воды. Напомним, что спасатели установили палатки не только в Кишиневе, но и в Кагуле, Бельцах и Комрате. В Кагуле в палатки обратились 150 человек, а в Комрате – 570.

Напомним, что палатки во всех секторах столицы, а также в Бельцах, Кагуле и Комрате будут работать с 11.00 до 18.00 в те дни, когда температура воздуха будет превышать 34-35 градусов. Жители страны смогут выпить в них воду, измерить давление и укрыться от солнца в самые жаркие часы.

В столице палатки можно будет найти по следующим адресам:

  • Ботаника – вблизи торгового центра “1000 мелочей”;
  • Центр – вблизи Центрального рынка;
  • Рышкановка – вблизи рынка “Матей Басараб”;
  • Чеканы – ул. Джинта Латинэ, 18;
  • Буюканы – ул. Каля Ешилор, 1.
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