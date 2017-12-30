Ужасное убийство в канун Нового года в Оргееве: пастух забил свою сожительницу

Жительницу Оргеева до смерти забил ее сожитель в результате вспыхнувшего между ними конфликта.

Как пишет Pro TV, ссылаясь на информацию полиции, ссора произошла еще на Рождество по новому стилю. Тогда мужчина зверски избил жертву кулаками, нанеся серьезные повреждения внутренним органам 48-летней женщины. На протяжении нескольких лет последняя жаловалась на плохое самочувствие, а вчера вечером скончалась в селе Табара, где мужчина работал пастухом.

К утру 47-летний преступник позвонил своему начальнику и рассказал о произошедшем. На место происшествия прибыли полицейские и медики. Врачи установили, что женщина скончалась от полученных ударов, нанесенных в область брюшной полости еще 25 декабря. Мужчина признал свою вину и был задержан на 72 часа.