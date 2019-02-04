Ужасное ДТП в Тараклии: машины всмятку, один человек погиб (ФОТО)

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Один человек погиб после того, как автомобиль, в котором он находился, столкнулся с другим транспортным средством. В результате аварии машины превратились в груду металла.

Автокатастрофа произошла вчера, 3 февраля, в Тараклийском районе, вблизи села Албота, пишет deschide.md. На дороге столкнулись Opel Ascona и Volkswagen Golf. Столкновние было настолько сильным, что Volkswagen, в котором находилось трое мужчин, вылетел с трассы. В момент ДТП на дорогах был густой туман.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента. Кроме этого, к месту аварии прибыли спасатели, которые должны были вызволить застрявшего а автомобиле водителя Opel.