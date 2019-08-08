(ОБНОВЛЕНО) Ужасное ДТП в Новых Аненах: на дороге столкнулись грузовик и микроавтобус (ВИДЕО)

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Авария произошла сегодня, 8 августа, в селе Тодирешты Новоаненского района. В зоне образовалась пробка.

Как сообщили представители полиции, авария произошла после того, как водитель микроавтобуса марки Volswagen выехал на обгон, но из-за проблем со здоровьем не справился с управлением. В результате этого микроавтобус столкнулся с грузовиком Mercedes, который ехал по правилам в сторону Кишинёва. За рулём грузовика находился 31-летний мужчина, передаёт deschide.md.

В результате ДТП оба водителя были доставлены в районную больницу Новых Анен. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства аварии.