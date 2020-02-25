Ужасное ДТП на трассе Кишинёв-Унгены: полицейский сгорел заживо в машине

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Жуткая авария произошла минувшей ночью на трассе Кишинёв – Унгены, вблизи села Пэнэшешть Страшенского района.

По данным пресс-службы ГИП, 35-летний полицейский, будучи за рулём автомобиля марки Mitsubishi Outlander, не справился с управлением. Машина вылетела с трассы в кювет, там она врезалась в препятствие и ее отбросило обратно на дорогу.

В результате ДТП машина загорелась. Водитель застрял в салоне, а 18-летняя пассажирка вылетела через лобовое стекло. Мужчина погиб на месте, его обгоревшее тело было найдено в автомобиле. Пассажирку доставили с различными травмами в больницу Страшен. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, что вчера в результате ДТП в Бачой скончался ещё один полицейский.