Ужасное ДТП на Ботанике: легковушка практически наполовину заехала под грузовик (ВИДЕО)

Ужасное ДТП на Ботанике: легковушка практически наполовину заехала под грузовик (ВИДЕО)

Серьёзная авария произошла вчера вечером, 3 ноября, на улице Алба-Юлия столичного сектора Буюканы.

Водитель легковушки въехал сзади в грузовик, передаёт protv.md. Это произошло приблизительно в 21.20 на пересечении улиц Алба Юлия и Онисифор Гибу. Согласно предварительной информации, столкновение было настолько сильным, что легковой автомобиль практически наполовину заехал под грузовик.

Стоит отметить, что многие водители кинулись на помощь пострадавшим в ДТП. На место происшествия прибыла полиция. Все обстоятельства аварии выясняются.

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