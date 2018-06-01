Ужасная трагедия в Оргееве: 2-летний ребёнок сбил насмерть 4-летнюю девочку

Инцидент произошёл 29 мая и был предан огласке только сегодня.

Как сообщает TV8 со ссылкой на пресс-секретаря Инспектората полиции Оргеева Ирину Бурдужан, дети играли перед воротами дома. Внезапно 2-летний мальчик залез в оставленную без присмотра машину марки Honda Acord, в которой к тому же были ключи в замке зажигания. Ребёнок завёл машину и сбил девочку, прижав ее к грузовику, который стоял впереди.

В результате удара малышка скончалась на месте. Обстоятельства происшествия выясняются.