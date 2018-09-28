Ужасная трагедия в Кишинёве: мужчина сгорел заживо в собственном автомобиле (ВИДЕО)

Ужасная трагедия в Кишинёве: мужчина сгорел заживо в собственном автомобиле (ВИДЕО)

Несчастный случай произошёл минувшей ночью на улице Алба Юлия, 113, столичного сектора Буюканы.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, припаркованный во дворе автомобиль марки ВАЗ сначала загорелся, а после взорвался. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в автомобиле обгоревший труп мужчины. Его личность пока не установлена.

Огонь частично повредил и стоявшие рядом автомобили Cadillac и Suzuki. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и определяют материальный ущерб. Дело расследуют правоохранительные органы.

Видео: facebook/Nicu Gusan

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