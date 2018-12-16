Ужасная смерть в больнице Кантемира: месячный ребёнок умер от черепно-мозговой травмы

Ужасная смерть в больнице Кантемира: месячный ребёнок умер от черепно-мозговой травмы

Новорожденный был госпитализирован в районную больницу Кантемира с подозрением на пневмонию, однако спустя короткое время скончался.

Тело погибшего ребёнка было осмотрено судмедэкспертом, который обнаружил черепно-мозговую травму, пишет unimedia.md. В связи с этим предполагается, что малыш скончался от полученных травм, а не в результате пневмонии.

По данным полиции, ребёнок воспитывался в социально-уязвимой семье. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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