Ужасная смерть: старушку из Сорок нашли с перерезанным горлом в собственном доме

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Ужасная смерть настигла 78-летнюю жительницу Сорокского района, чьё тело было обнаружено вчера утром в собственном доме. На её шее нашли две резаные раны.

Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы обнаружили и изъяли нож, который стал орудием убийства, пишет realitatea.md. Полиция установила одного подозреваемого. Речь идёт о 21-летнем жителе Сорокского района. На данный момент он скрывается от следствия.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства убийства. Кроме этого, проводится судебно-медицинская экспертиза.