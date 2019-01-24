Ужасная находка в отеле: жителя Сорок обнаружили повешенным в душевой кабине

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В отеле города Дрокии был найден мёртвым 51-летний житель Сорокского района. Мужчина повесился в душевой кабине на верхнем креплении с помощью куска повязки.

Согласно полученной информации, в среду, 23 января, полиция получила информацию о том, что в отеле города Дрокия был обнаружен труп мужчины. Прибывшая на место происшествия оперативная группа Инспектората полиции Дрокии установила, что труп мужчины обнаружил администратор отеля, пишет buzz.md.

Как сообщила пресс-секретарь ИП Лилия Харя, органы правопорядка установили, что погибшим является 51-летний житель Сорокского района. На его теле не было найдено признаков насильственной смерти. Труп был направлен в Центр судебной экспертизы для установления причины смерти.

Правоохранители возбудили уголовное дело для того, чтобы установить все обстоятельства случившегося.