Ужасающие цифры: за год было возбуждено более 350 дел по фактам сексуального насилия в отношении детей

Ужасающие цифры: за год было возбуждено более 350 дел по фактам сексуального насилия в отношении детей

Согласно исследованию, проведённого прокуратурой, в 2018 году было зарегистрировано большое количество уголовных дел, в которых несовершеннолетние становились жертвами насильственных половых преступлений, а также преступлений против жизни и здоровья.

Так, согласно полученным данным, в прошлом году было возбуждено 373 уголовных дела по фактам сексуального насилия, что на 41 дело больше по сравнению с 2017 годом. В 58 случаях дети подверглись насилию в семье (со стороны сожителя матери – 14 случаев, со стороны биологических родителей – 8 случаев, дедушки – 2 случая, брата – 2 случая, других родственников – 5 случаев и несовершеннолетних – 27).

Кроме этого, было заведено 86 уголовных дел в результате преступлений, совершённых против жизни и здоровья, в которых в качестве жертв фигурировал 91 ребёнок, пишет realitatea.md. Прокуроры постоянно следят и анализируют ситуации, в которых дети становятся жертвами или свидетелями преступлений.

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