Увольнение под аплодисменты: командир бригады НИП покинул должность в знак отказа от правительства Филипа

Увольнение под аплодисменты: командир бригады НИП покинул должность в знак отказа от правительства Филипа

Командир бригады Национального инспектората патрулирования (НИП) Дмитрий Дерменжи написал этим утром заявление об увольнении, так как отказывается признавать правительство Филипа и не намерен подчинятся приказам демократов.

Достоверные источники из Национального инспектората патрулирования рассказали tv8.md, что когда Дерменжи объявил о том, что подал в отставку, коллеги дружно ему аплодировали. Корреспонденты пытались связаться с полицейским, однако его номер пока недоступен.

Напомним, что вчера ряд полицейских объявили, что будут подчиняться новому главе Генерального инспектората полиции Георге Балану, а также министру внутренних дел Андрею Нэстасе. Сегодня утром полицейские, поддержавшие накануне новое правительство Майи Санду, узнали, что они отправлены в отставку. Более того, в кабинете полковника и главы управления Анатолия Маковея прошли обыски.

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