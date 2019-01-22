Увёл бычков, чтобы зарезать и съесть: дерзкую кражу раскрыли в Приднестровье

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В бендерскую милицию с заявлением о краже крупного рогатого скота обратился житель города Тирасполь. Мужчина пояснил, что с его фермерского хозяйства, расположенного в селе Кицканы, пропали три бычка и корова. Сумма причинённого ущерба превысила 22 тысячи рублей ПМР.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, участковые инспекторы тщательно исследовали место преступления и установили, что животных выводили из ангара под покровом ночи.

– Из-за того что ночью температура минусовая, а днём столбик термометра поднимается выше нуля, оставленные злоумышленниками следы подтаяли и немного расплылись. На некоторых участках пути и вовсе были не видны, – рассказал старший участковый инспектор села Кицканы Дмитрий Дуров.

Пройдя больше 7 км по заснеженным полям и оврагам, милиционер вышел к домику лесника. В хозяйственной постройке Дмитрий обнаружил украденную скотину. Все целы и невредимы.

Спустя чуть более часа к строению на окраине леса подъехали 2 автомобиля, где находились 6 мужчин в возрасте от 18 до 53 лет. Все они были задержаны по подозрению в хищении. Один из подозреваемых – 37-летний сельчанин – дал признательные показания. Пояснил, что увёл бычков, чтобы зарезать и съесть. Степень вины и причастность к преступлению каждого из задержанных будут установлены в ходе следствия.