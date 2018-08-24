Увидеть Париж и умереть. Как Варфоломеевская ночь вошла в историю

В ночь на 24 августа 1572 года в столице Франции произошла резня, вошедшая в историю как «Варфоломеевская ночь».

Термин «Варфоломеевская ночь» давно используется как символ жестокой и кровавой расправы. Но зачастую те, кто его использует, мало что знают о том, что в действительности за ним стоит.

Христиане против Рима

В первой половине XVI века в западном христианстве начался раскол. Римская церковь, сконцентрировавшая в своих руках не только власть духовную, но и большое влияние в светских делах, стала вызывать недовольство у верующих. Раздражали прихожан огромные богатства, сосредоточенные в руках святых отцов и их, мягко говоря, не самый аскетичный образ жизни. Церковь обвиняли в том, что она отошла от принципов истинного христианства.

Так началась Реформация, породившая протестантизм — совокупность независимых церквей, церковных союзов и деноминаций, построенных на принципах, отличных от римских канонов.

Католическая церковь, стремясь отстоять свое исключительное положение, начала жесткую борьбу с протестантами. Европа вступила в эпоху религиозных войн, в той или иной степени затронувшую все ведущие государства Западной Европы.

Свадьба во имя мира

Во Франции противостояние католиков и протестантов — гугенотов вылилось в череду кровавых войн, растянувшуюся почти на сорок лет.

Эти войны разрушали и ослабляли государство, терявшее возможности отстаивать свои интересы на международной арене.

8 августа 1570 года был подписан Жерменский мирный договор, положивший конец третьей гугенотской войне.

Поставить точку во вражде двух религиозных лагерей должна была свадьба французской принцессы-католички Маргариты Валуа и лидера протестантов Генриха Наваррского.

На свадьбу 19-летней «королевы Марго» и 18-летнего Генриха в Париж съехалась вся элита Франции, как католики, так и протестанты. 18 августа 1572 года бракосочетание состоялось.

Представители умеренных сил ликовали — наконец-то в войне поставлена точка.

Католический заговор

Но католические радикалы были в ярости. В первую очередь это касалось Генриха I де Лоррена, 3-го герцога де Гиза. Дело в том, что среди тех, кто прибыл на торжества, был один из лидеров гугенотов адмирал Гаспар де Колиньи. Адмирал был заклятым врагом рода Гизов. Королева-мать Екатерина Медичи, мастерица по части заговоров, призвала герцога де Гиза отомстить адмиралу за погибшего отца, павшего в сражении с гугенотами.

Историки расходятся во мнениях, кто был более активным деятелем этого заговор — герцог или королева-мать. Как бы то ни было, 22 августа нанятый герцогом де Гизом киллер стрелял в де Колиньи, но лишь ранил его в руку.

Ситуация осложнилась — адмирал после заключения мира был включен в Королевский совет, и стал одним из ближайших советников короля Карла IX. Де Колиньи обратился к королю с призывом наказать тех, кто на него покушался.

Католики собрались на срочный совет. Историки расходятся во мнениях, кто именно был главным идеологом следующего решения, но в итоге сошлись на том, что если не удалось убить одного гугенота, то надо убить всех. Тем более, что они так удачно собрались в Париже из-за королевской свадьбы.

«Это ты адмирал?»

Что касается исполнителей, то их было более чем достаточно — народные массы Парижа состояли в основном из католиков. К неприязни к гугенотам в это время добавилось и раздражение роскошной свадьбой, в то время как парижане жили впроголодь.

Некоторые полагают, что изначально Екатерина Медичи, герцог де Гиз и король не планировали масштабной бойни. Планировалось прикончить де Колиньи, полтора десятка военачальников гугенотов, захватить в плен Генриха Наваррского и его двоюродного брата принца де Конде, и на этом остановиться.

Срочно оповестили католиков, привлеченных к заговору. Отличительным знаком, чтобы не перепутать своих с чужими, выбрали белую повязку на руке.

В ночь с 23 на 24 августа 1572 года, в канун дня святого Варфоломея, Карл IX отдал приказ собравшимся во дворце католикам «отсечь голову адмирала и людей из его свиты».

В три часа ночи на колокольне церкви Сен-Жермен-л’Оксеруа зазвучал набатный колокол. Для католиков это был сигнал к атаке.

Адмирал де Колиньи погиб одним из первых. В спальню к нему ворвался богемский наемник Карл Диановиц по прозвищу Бем. Застав де Колиньи в ночной сорочке, он грубо спросил: «Это ты адмирал?» Де Колиньи ответил: «Молодой человек, уважай мою старость». Бем проткнул его шпагой, а извлекая её, распорол лицо надвое. Тело убитого выбросили в окно.

Жертвы и спасители

Первоначально убийцы действительно действовали по плану, устраняя своих главных врагов. Но очень быстро ситуация вышла из-под контроля.

Распаленные религиозной истерией парижане стали убивать всех гугенотов, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. Убийства сопровождались грабежами.

Чем дольше длилась бойня, тем неразборчивее становились убийцы. Под шумок можно было убить и соседа-католика, с которым был давний конфликт, ограбить понравившийся дом, вне зависимости от того, кто там живет.

Когда взошло солнце, глазам жителей Парижа предстало жуткое зрелище — улочки города были усеяны сотнями истерзанных трупов. Даже инициаторы расправы испытали ужас от содеянного.

Нельзя сказать, что в резне принимали участие все католики. Маргарита Валуа личным заступничеством спасла жизни мужу и еще нескольких гугенотам, нашедшим убежище у нее в спальне. Рядовые католики прятали гугенотов у себя дома — кто бескорыстно, а кто-то и за плату.

Убийства пошли на спад, но не прекратились, так что спустя три дня Карлу IX пришлось отправить войска, чтобы силой прекратить бесчинства. Расправы над гугенотами произошли и еще в нескольких городах Франции, куда дошли новости о парижских событиях.

Иван Грозный в ужасе

Точное число жертв Варфоломеевской ночи неизвестно. Считается, что оно находится в диапазоне от 5000 до 30 000 человек.

Этого оказалось вполне достаточно, чтобы объявить Варфоломеевскую ночь самой масштабной религиозной резней XVI века.

Даже русский царь Иван Грозный обратил на нее внимание. В письме императору Максимилиану II он писал: «А что, брат дражайшей, скорбиш о кроворозлитии, что учинилось у Францовского короля в его королевстве, несколко тысяч и до сущих младенцов избито; и о том крестьянским государем пригоже скорбети, что такое безчеловечество Француской король над толиком народом учинил и кровь толикую без ума пролил».

Несмотря на гибель главных вождей гугенотов, французские протестанты не сдались. Страну ждала новая череда религиозных войн, насколько кровавых, настолько и бессмысленных. А окончательно закрепление равноправия протестантов во Франции произошло лишь в XIX веке.