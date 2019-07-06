Увидел патрульных и сдал назад: в Кишинёве средь бела дня поймали пьяного водителя (ВИДЕО)

Увидел патрульных и сдал назад: в Кишинёве средь бела дня поймали пьяного водителя (ВИДЕО)

Сотрудники национального инспектората патрулирования поймали водителя в состоянии алкогольного опьянения. Он ехал по встречной полосе по улице Колумна в центре столицы.

Увидев патрульных, 45-летний водитель принялся ехать задним ходом, ставя под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения и пешеходов. Однако далеко ему уехать не удалось – патрульные его остановили. После прохождения алкотестера было установлено, что в выдыхаемом водителем воздухе содержится 1,35 мг/л алкоголя, сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования.

В связи с этим НИП призывает водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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