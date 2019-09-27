Увезли гражданок Молдовы для занятия проституцией: двое граждан Румынии задержаны правоохранителями (ВИДЕО)

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В четверг, 26 сентября, сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали двоих граждан Румынии, которые принудили трёх гражданок Молдовы к занятию проституцией на территории соседнего государства.

Согласно заявлениям задержанных, сделанным в ходе расследования, они пообещали потерпевшим в возрасте от 21 до 29 лет по 500 румынских леев за каждого клиента. Кроме того, они обещали покрыть расходы, связанные с организацией поездки.

Задержанным от 31 года до 58 лет. Злоумышленники сознались в содеянном: им грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.