Увеличилось количество абонентов услуг фиксированного широкополосного Интернета

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Количество абонентов услуг фиксированного широкополосного Интернета за первый квартал этого года возросло на 8,7 тысячи (1,4%) и составило 631,8 тысячи. По данным Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), рост числа абонентов связан с увеличением числа клиентов, выбравших подключение к Интернету посредством оптоволокна.

Число тех, кто выбрал подключение к Интернету с помощью оптоволокна, увеличилось на более чем 12 тысяч и превысило 406,4 тысячи, пишет ipn.md. Число абонентов, выбравших коаксиальный кабель, также увеличилось на 1,7 тысячи и составило 46 тысяч.

В то же время, количество абонентов, подключённых к сети на основе технологий xDSL, уменьшилось на 5 тысяч и составило более 177 тысяч. Количество абонентов, подключённых на основе других технологий, сократилось на 145 человек и составило 2,3 тысячи, пишет источник.