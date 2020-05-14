Утверждён ряд чартерных и наземных рейсов для граждан Молдовы

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В МИДЕИ сообщают, что для граждан Молдовы, находящихся за рубежом, утверждены несколько воздушных и наземных рейсов на период до 24 мая.

Так, наземным путём смогут вернуться граждане из Минска (Беларусь) и Липецка (Российская Федерация). Также организованы чартерные рейсы из Стамбула, Парижа, Варшавы, Дубая и Ларнаки, пишет trm.md.

Молдавских граждан за рубежом просят быть бдительными при покупке билетов и узнавать информацию на официальных сайтах Органа гражданской авиации (www.caa.md), правительства (www.gov.md), посольства или консульства Республики Молдова в соответствующей стране.

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