Утверждены условия выдвижения и регистрации кандидатов на местных выборах

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Центральная избирательная комиссия утвердила условия выдвижения и регистрации кандидатов на должность примаров и местных советников I-го и II-го уровней.

В частности, согласно правовым положениям, выдвижение и регистрация кандидатов в примары и советники начинается после образования избирательных округов и окружных избирательных советов. В качестве местных советников могут быть избраны граждане Республики Молдова с правом голоса, которым исполнилось, в том числе в день выборов, 18 лет и которые не имеют ограничений на осуществление права избирать и быть избранным. В качестве примара может быть избран гражданин, которому исполнилось, в том числе в день выборов, 25 лет и который не имеет ограничений на осуществление права избирать и быть избранным. Одно лицо может баллотироваться и на должность местного советника, и на должность примара, но не может баллотироваться на эти должности в нескольких избирательных округах того же уровня.

Для того, чтобы баллотироваться в качестве независимого кандидата, лицо должно представить избирательному органу подписные листы с подписями его сторонников: на должность советника местного совета – подписи 2% от числа избирателей в соответствующем округе, но не менее 50 человек, а на должность примара – 5% от числа избирателей в округе, но не менее 150 человек и не более 10000 человек.

Документы для регистрации кандидатов на должность примара и / или советника местного совета подаются в избирательный орган не позднее, чем за 30 дней до выборов. В течение семи дней эти документы рассматриваются, а затем принимается решение о регистрации либо об отказе в регистрации.

Кроме того ЦИК изменила условия выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова, исключив справку о неподкупности, выдаваемую Национальным органом по неподкупности, сменив ее на декларацию под собственную ответственность об отсутствии законных / судебных ограничений для выдвижения на государственную должность или занятия такой должности и об отсутствии окончательных констатирующих актов в отношении режима декларирования имущества и личных интересов, ситуаций несовместимости и случаев конфискации необоснованного имущества, в отношении которых не истек срок давности.