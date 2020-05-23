Утверждены три чартерных рейса из Кишинева в Москву

Утверждены три чартерных рейса из Кишинева в Москву

Орган гражданской авиации РМ сообщает о том, что был утверждён ряд чартерных рейсов из Кишинева в Москву. Их выполнят с 29 по 31 мая авиакомпании “Air Moldova” и “Fly One”.

Таким образом, в указанный период будут осуществлены следующие чартерные рейсы:

  • 29 мая – Кишинёв – Москва (“Fly One”);
  • 30 мая – Кишинёв-Москва (“Air Moldova”);
  • 31 мая – Кишинёв-Москва (“Fly One”).

Билеты на рейсы можно приобрести онлайн на сайтах www.airmoldova.md и www.flyone.eu. Там же можно найти всю информацию о расписании полётов.

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