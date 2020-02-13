Утверждено: за продажу пластиковых пакетов и посуды будут штрафовать

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За использование и продажу пластиковых пакетов и посуды будут налагаться штрафы. Соответствующий законопроект был принят сегодня депутатами в окончательном чтении.

Как пишет moldpres.md, штрафы составят до 4 500 леев для физических и до 12 000 леев для юридических лиц. Эти положения касаются использования и продажи пластиковых пакетов с ручкой или без с толщиной стенки, равной или превышающей 50 микрон, а также тонких пластиковых пакетов, за исключением тех, которые используются в качестве упаковки, и очень тонких пластиковых пакетов с толщиной стенки менее 15 микрон.

Санкции будут применять и в случае использования и продажи тарелок, стаканчиков, других столовых приборов, а также одноразовых пластиковых палочек, за исключением биоразлагаемых.