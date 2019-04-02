Утвержден список центров по сдаче экзаменов на степень бакалавра на 2019 год

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В этом году выпускники лицеев будут сдавать экзамены на степень бакалавра в 92 центрах. Их список был утвержден накануне Национальной экзаменационной комиссией.

62 центра из 92 будут открыты в районах, оставшиеся 30 – в муниципии Кишинев. Все центры в столице будут размещены в теоретических лицеях.

Кроме того, Национальная экзаменационная комиссия приняла решение о создании двух республиканских центров по проверке работ на степень бакалавра. Они будут оснащены камерами видеонаблюдения во всех кабинетах, а также в коридорах учреждения. В этих центрах будут созданы все условия, необходимые для хранения экзаменационных работ, шкалы перерасчета первичного балла, а также других материалов, необходимых для процесса оценки работы, включая технические и коммуникативные условия для деятельности команды, которая будет хранить результаты, набранные каждым кандидатом по каждому экзаменационному предмету, и проводить сканирование экзаменационных тестов.

По данным Минобразования, заявления на сдачу экзаменов на степень бакалавра (сессии – 2019) подали 17 442 кандидата, из которых 2 405 – задолжники, не сдавшие экзамены в рамках предыдущих сессий, пишет moldpres.md.