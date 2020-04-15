Утвержден ряд чартерных рейсов для граждан Молдовы

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Комиссия по чрезвычайным ситуациям РМ утвердила график новых рейсов для граждан Молдовы, находящихся за границей и желающих попасть на Родину.

Таким образом, в период с 20 по 26 апреля будут осуществлены следующие рейсы: Лондон-Кишинёв; Париж-Кишинёв; Ницца-Кишинёв; Милан –Кишинёв; Москва-Кишинёв (2 рейса); Барселона-Кишинёв.

На 27 апреля – 3 мая запланированы рейсы: Лондон-Кишинёв; Париж-Кишинёв; Рим-Кишинёв; Милан-Кишинёв; Москва-Кишинёв; Стамбул-Кишинёв; Дублин-Кишинёв.

Кроме того, был утверждён рейс, который осуществит автобус компании „AGU „BELTRANSSPETAVTO” UD PREZIDENTA RB” по маршруту Минск-Кишинёв-Минск.

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