Утвержден порядок следования конкурентов на выборах в избирательном бюллетене

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Центральная избирательная комиссия утвердила порядок следования в избирательном бюллетене электоральных конкурентов по общенациональному округу на парламентских выборах. В окончательный список вошли 15 конкурентов: это 14 политических партий и один электоральный блок.

Таким образом, конкуренты будут представлены в бюллетене в следующем порядке.

Демократическая партия Молдовы; Избирательный блок «ACUM»; Партия коммунистов Республики Молдова; Партия социалистов Республики Молдова; Политическая партия «Шор»; Политическая партия «Народное движение «Антимафия»; «Наша партия»; Национал-либеральная партия; Партия «Воля народа»; Партия регионов Молдовы; Партия «Демократия дома»; Движение профессионалов «Speranța-Надежда»; Партия «Родина»; Зеленая экологическая партия; Либеральная партия.

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года. Впервые они будут организованы по смешанной избирательной системе: 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 51 – по одномандатным округам.