Утвержден порядок следования конкурентов на выборах в избирательном бюллетене

Утвержден порядок следования конкурентов на выборах в избирательном бюллетене

Центральная избирательная комиссия утвердила порядок следования в избирательном бюллетене электоральных конкурентов по общенациональному округу на парламентских выборах. В окончательный список вошли 15 конкурентов: это 14 политических партий и один электоральный блок.

Таким образом, конкуренты будут представлены в бюллетене в следующем порядке.

  1. Демократическая партия Молдовы;
  2. Избирательный блок «ACUM»;
  3. Партия коммунистов Республики Молдова;
  4. Партия социалистов Республики Молдова;
  5. Политическая партия «Шор»;
  6. Политическая партия «Народное движение «Антимафия»;
  7. «Наша партия»;
  8. Национал-либеральная партия;
  9. Партия «Воля народа»;
  10. Партия регионов Молдовы;
  11. Партия «Демократия дома»;
  12. Движение профессионалов «Speranța-Надежда»;
  13. Партия «Родина»;
  14. Зеленая экологическая партия;
  15. Либеральная партия.

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года. Впервые они будут организованы по смешанной избирательной системе: 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 51 – по одномандатным округам.

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