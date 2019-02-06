Утвержден порядок следования конкурентов на выборах в избирательном бюллетене

Центральная избирательная комиссия утвердила порядок следования в избирательном бюллетене электоральных конкурентов по общенациональному округу на парламентских выборах. В окончательный список вошли 15 конкурентов: это 14 политических партий и один электоральный блок.
Таким образом, конкуренты будут представлены в бюллетене в следующем порядке.
- Демократическая партия Молдовы;
- Избирательный блок «ACUM»;
- Партия коммунистов Республики Молдова;
- Партия социалистов Республики Молдова;
- Политическая партия «Шор»;
- Политическая партия «Народное движение «Антимафия»;
- «Наша партия»;
- Национал-либеральная партия;
- Партия «Воля народа»;
- Партия регионов Молдовы;
- Партия «Демократия дома»;
- Движение профессионалов «Speranța-Надежда»;
- Партия «Родина»;
- Зеленая экологическая партия;
- Либеральная партия.
Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года. Впервые они будут организованы по смешанной избирательной системе: 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 51 – по одномандатным округам.
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