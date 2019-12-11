Утвержден План действий правительства на 2020-2023 годы

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Кабинет министров утвердил на сегодняшнем заседании План действий правительства на 2020-2023 годы. Документ планирует деятельность правительства на протяжении всего срока полномочий и разработан для реализации Программы деятельности кабмина.

Задачи, включенные в План действий, взяты из Программы деятельности правительства и совпадают с его важными целями. Кроме того, документ устанавливает цели в области обеспечения соблюдения прав человека, свободы средств массовой информации, охраны окружающей среды, регионального развития и развития инфраструктуры, которые четко не оговорены в Программе деятельности, пишет moldpres.md.

План действий включает важные обязательства с экономическим, социальным и экологическим воздействием на приоритетные направления деятельности, такие как построение верховенства закона, реформа правосудия, борьба с коррупцией и соблюдение прав человека и основных свобод; общественный порядок и безопасность граждан; внешняя политика; экономическое развитие. Документ также включает в себя другие приоритетные направления деятельности: государственные финансы; социальная защита и здравоохранение; образование, исследования, культура, молодежь и спорт; аграрный сектор и пищевая промышленность; охрана окружающей среды и природных ресурсов; региональное развитие и пространственное планирование; безопасность и оборона; реинтеграция страны.

Для каждого приоритетного направления деятельности установлены показатели успеха, с конкретными целями для каждой области деятельности, которые будут достигнуты к концу периода реализации Плана действий. Он также содержит обязательства по внедрению законодательства ЕС, взятые на себя на основе двусторонних соглашений с ЕС.

Документ устанавливает конкретные действия, сроки реализации, показатели мониторинга и ответственные учреждения. Мониторинг выполнения Плана действий правительства будет осуществляться ежеквартально Государственной канцелярией посредством информационной системы-платформы мониторинга и отчетности „Plan-PRO” на основе информации, представленной центральными органами власти.

План действий правительства будет ежегодно обновляться для обеспечения гибкости и корректировки (изменения, уточнения и дополнения) пакета действий по текущей ситуации.

Премьер-министр Ион Кику заявил на заседании правительства, что в результате внедрения намеченного Плана действий ВВП вырастет в номинальном выражении на 53,7%, до 320 млрд леев в 2023 году, по сравнению с 209 в 2019 году, а в реальном выражении – на 25%. Расходы национального публичного бюджета планируется увеличить на 56,7%, в том числе в области образования – на 63,3%, а в области здравоохранения – на 61,5%. Государственные инвестиции, по оценкам, увеличатся на 53,8%, в 2019-2023 гг. планируется инвестировать 54 млрд леев. Средняя зарплата по экономике вырастет на 52,7%, до 11 200 леев в 2023 году, а в государственном секторе ожидается рост на 58,6%, до 12 700 в 2023 году, по сравнению с 8005 в 2019 году.