Утвержден новый состав КС! Судьи принесли клятву на заседании парламента

0

Домника Маноле, Владимир Цуркан, Люба Шова, Николае Рошка, Сергей Цуркан и Эдуард Абабей стали новыми судьями Конституционного суда Молдовы. Они принесли клятву на сегодняшнем заседании парламента в присутствии президента страны.

Кандидатуры были отобраны в результате конкурсов. Напомним, что двух судей назначил парламент, двух – правительство, а еще двух – Высший совет магистратуры. Срок мандата судей КС составляет 6 лет.

Должности судей КС стали вакантными после того, как в июне члены Конституционного суда подали в отставку в полном составе после принятых ими скандальных решений в пользу режима Плахотнюка.