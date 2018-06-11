Утром установили, днем загорелся: газовый баллон уничтожил часть дома в Оргеевском районе

Утром установили, днем загорелся: газовый баллон уничтожил часть дома в Оргеевском районе

Возгорание затронуло прихожую и часть крыши здания, расположенного в селе Похорничень. 

Инцидент произошел вчера после обеда, с огнем боролись пожарные. По словам хозяйки дома, газовый баллон был установлен утром в воскресенье. Через несколько часов, когда женщина решила использовать газовую плиту, баллон внезапно загорелся.

Пожарным удалось спасти большую часть дома. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной случившегося стало нарушение правил противопожарной безопасности при использовании газовых установок. Обстоятельства выясняются, пишет radioorhei.info.

 

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