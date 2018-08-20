Утром “товар”, вечером деньги: раскрыта масштабная схема по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов (ФОТО)

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами совместно с МВД провела сегодня 14 обысков по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Так, в ходе расследования было установлено, что в период с 2016 по 2018 год ответственные лица нескольких компаний создали и применяли схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и подоходного налога на общую сумму более 8 млн. леев.

Согласно материалам дела, различные компании-получатели, желая уклониться от уплаты налогов, обращались к лицам, которые управляли деятельностью ряда компаний-нарушителей. Они вели фиктивные налоговые счета, указывающие на доставку и продажу товаров, которые по факту не были осуществлены. Впоследствии якобы уплаченные деньги возвращались компании-покупателю, а исполнитель брал за свои услуги определенный процент.

На данный момент задержаны четыре человека, их подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок 5-10 лет или штрафом в размере от 13 000 до 16 000 условных единиц. Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах карается лишением свободы на срок до пяти лет или штраф в размере от 5000 до 7000 условных единиц.