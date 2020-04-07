Утренняя операция НИП: патрульные посчитали пассажиров в транспортных средствах (ФОТО)

Утренняя операция НИП: патрульные посчитали пассажиров в транспортных средствах (ФОТО)

Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, водителям разрешается перевозить минимальное количество пассажиров. За соблюдением этого правила следят сотрудники Национального инспектората патрулирования.

По данным пресс-службы НИП, сегодня утром у въезда в муниципий Кишинёв экипажи патрульных и Генерального инспектората карабинеров проверяли транспортные средства и следили за тем, чтобы число пассажиров в них не превышало норму. В рамках операции не было зафиксировано ни одного нарушения.

– Мы хотим, чтобы каждый пассажир находился в максимальной безопасности. Нас радует, что люди проявляют ответственность в сложившейся ситуации, – говорится в сообщении НИП.

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