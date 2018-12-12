Утренняя цепная авария на Телецентре: повреждены минимум три автомобиля

По меньшей мере три автомобиля получили технические повреждения в результате цепной аварии, которая произошла этим утром на улице Яловены столичного сектора Телецентр.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, на дороге столкнулись три автомобиля марок Hyundai, Toyota и Renault, пишет deschide.md. На место происшествия прибыл экипаж отдела дорожно-транспортных происшествий для выяснения обстоятельств случившегося.

Судя по фотографиям с места происшествия, опубликованным в социальных сетях, в результате ДТП автомобили оказались заблокированными на трассе. Автор фотографии считает, что авария произошла из-за тонкого слоя льда, образовавшегося из-за воды, которая по неизвестной причине текла по проезжей части.