Утренняя цепная авария на Телецентре: повреждены минимум три автомобиля

Утренняя цепная авария на Телецентре: повреждены минимум три автомобиля

По меньшей мере три автомобиля получили технические повреждения в результате цепной аварии, которая произошла этим утром на улице Яловены столичного сектора Телецентр.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, на дороге столкнулись три автомобиля марок Hyundai, Toyota и Renault, пишет deschide.md. На место происшествия прибыл экипаж отдела дорожно-транспортных происшествий для выяснения обстоятельств случившегося.

Судя по фотографиям с места происшествия, опубликованным в социальных сетях, в результате ДТП автомобили оказались заблокированными на трассе. Автор фотографии считает, что авария произошла из-за тонкого слоя льда, образовавшегося из-за воды, которая по неизвестной причине текла по проезжей части.

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