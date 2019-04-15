Утренняя авария в столице: пострадал мотоциклист

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Сегодня, 15 апреля, ранним утро в Кишинёве произошло серьёзное ДТП, в результате которого пострадал мотоциклист.

По данным полиции, авария случилась на перекрёстке улиц Флорилор и Студенческая. На место происшествия прибыла бригада врачей, которая оказала первую помощь получившему травмы мотоциклисту и госпитализировала его.

Полиция предупреждает, что в связи с инцидентом в зоне ДТП образовались пробки, дорожное движение затруднено. Органам правопорядка предстоит выяснить обстоятельства и причину аварии, а также установить виновника.