Утренняя авария в столице: автомобиль перевернулся после столкновения с машиной такси

0

ДТП произошло сегодня утром на пересечении улиц Букурешть и Чуфля. Легковушка перевернулась после того, как столкнулась с машиной службы такси, которая ехала на высокой скорости.

Водитель перевернувшегося автомобиля ехал по улице Чуфля в сторону Букурешть и не заметил машину такси, которая тоже ехала по улице Чуфля. В результате они столкнулись на перекрёстке, передаёт publika.md.

– Я ехал по Чуфле, не было ни одной машины, машина такси ехала на высокой скорости и врезалась в меня. Выходит, что я должен был уступить дорогу, но я убедился, что никто не едет и тронулся, – рассказал водитель перевернувшейся машины.

По его словам, водитель машины такси покинул место ДТП, а вместо него приехал другой мужчина.

– Он говорит, что у него был пассажир. Но мы не говорили с водителем, который был за рулём. Свидетели аварии говорят, что за рулём был другой человек, он вышел из машины и покинул место ДТП, – добавил мужчина.

В результате аварии никто не пострадал. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. Водителю, который будет признан виновным, грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.