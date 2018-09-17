Утренняя авария на Ботанике: на месте происшествия находится “скорая” (ФОТО)

Серьезная авария произошла утром 17 сентября на пересечении бульвара Дачия и улицы Бэчоий Ной вблизи Международного аэропорта Кишинева. На место происшествия прибыла машина “скорой помощи”.

Как видно на фото, размещенных в соцсетях, столкнулись две машины, которые в результате инцидента оказались сильно повреждены. Причины происшествия и состояние пострадавших пока не известны.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет realitatea.md.

Отметим, что в конце августа на этом же перекрестке произошло ДТП. Тогда подросток, находившийся в одной из машин, скончался на месте.