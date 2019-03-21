Утренняя авария на Балканском шоссе: столкнулись легковушка и грузовик

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Серьёзное ДТП произошло сегодня утром в столице, на пересечении улиц Балканское шоссе и Кодрилор. Столкнулись грузовик и легковушка.

По данным полиции, автомобили столкнулись ранним утром, приблизительно в 06.00, пишет protv.md. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Водителям не понадобилась помощь врачей. Транспортные средства получили серьёзные технические повреждения.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства ДТП. Виновному грозит штраф в размере 1 500 леев.