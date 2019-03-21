Утренняя авария на Балканском шоссе: столкнулись легковушка и грузовик

Утренняя авария на Балканском шоссе: столкнулись легковушка и грузовик

Серьёзное ДТП произошло сегодня утром в столице, на пересечении улиц Балканское шоссе и Кодрилор. Столкнулись грузовик и легковушка.

По данным полиции, автомобили столкнулись ранним утром, приблизительно в 06.00, пишет protv.md. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Водителям не понадобилась помощь врачей. Транспортные средства получили серьёзные технические повреждения.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства ДТП. Виновному грозит штраф в размере 1 500 леев.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md