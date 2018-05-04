Утренний пожар в здании суда Буюкан: один из кабинетов сгорел (ФОТО)

Инцидент произошел в 5.03 по адресу Михай Витязул, 2.

Как сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций МВД, на место происшествия прибыли две бригады пожарных и спасателей, которым удалось быстро потушить возгорание. По предварительной информации, пожар охватил один из кабинетов на 6 этаже здания площадью 9 квадратных метров. Повреждены материальные ценности в кабинете, однако огонь не получил дальнейшее распространение.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.