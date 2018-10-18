Утренний пожар в одном из столичных баров: к месту ЧП прибыли 3 пожарные машины (ФОТО)

Сегодня утром, 18 октября, в одном из местных заведений в центре столицы вспыхнул пожар. На место происшествия прибыли три бригады спасателей.

Согласно полученным данным, возгорание произошло приблизительно в 5.10 утра, пишет protv.md. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул на кухне, после чего распространился по всему помещению.

Спасателям удалось быстро ликвидировать пожар. Было установлено, что в результате ЧП была повреждена поверхность площадью 24 квадратных метров.

Специалистам предстоит установить причину возгорания.